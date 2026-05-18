Fútbol de Chacabuco: Hubo un solo gol en las semifinales de Primera

El fútbol chacabuquense está transitando su etapa de definiciones en lo que respecta a la liguilla del torneo Apertura, Copara Mauricio Paz, que organiza la Liga Deportiva de Chacabuco, tanto en Primera División como en la categoría Sub-23.

En Primera, el día sábado, en el estadio de San Martín, el local venció 1-0 a River Plate, con gol de Tomás Fernández promediando la segunda etapa. Fue un partido de trámite parejo, en el que, aprovechando un error de salida de River Plate, Tomás Fernández logró el tanto de la victoria. El árbitro fue el juninense Juan Carlos del Fueyo.

El domingo, en cancha de Racing, donde Peña la 12 hizo las veces de local, empató con 9 de Julio en un partido que terminó sin goles. El encuentro ofreció pocas situaciones y que dejó todo abierto para la revancha. El árbitro fue Franco Calogero.

En tanto, en la categoría Sub-23, también hubo dos encuentros: el sábado, Peña la 12, haciendo de local en la cancha de Racing, le ganó a Racing 2-1 con goles de Lionel Pozzoli y Lautaro Ponce. Felipe Olivera había puesto en ventaja a los académicos. El árbitro de este encuentro fue Facundo Vanella.

El día domingo, Argentino se quedó con el clásico: le ganó 1-0 a River Plate con gol de Felipe Righetti. El árbitro de este encuentro fue Luciano Etchegaray.

Informe: Javier Galante