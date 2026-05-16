Semana de la Triquinosis: Alertan sobre los riesgos de consumir carne sin control sanitario

En el marco de la Semana de la Lucha contra la Triquinosis, que se conmemora cada año durante la tercera semana de mayo, el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires refuerza la importancia de la prevención y el control sanitario para evitar esta enfermedad zoonótica que puede afectar gravemente la salud humana.

Un problema estacional que requiere prevención

Durante los meses más fríos, el riesgo de transmisión aumenta debido a prácticas habituales como la faena doméstica de cerdos y la elaboración casera de chacinados, embutidos y salazones sin control veterinario. En este contexto, resulta fundamental recordar que todos los productores con establecimientos elaboradores de chacinados, salazones y/o grasas habilitados deben registrar sus productos en el ReCBA (Registro de Chacinados de la provincia de Buenos Aires).

Este registro, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Agrario, incluye ahora a aquellos productores bajo el régimen de la Resolución Nº 350/2025. El trámite es gratuito, tiene una vigencia de cinco años y es un requisito indispensable para el tránsito provincial de los productos.

¿Qué es la triquinosis?

Se trata de una enfermedad parasitaria que se transmite al ser humano por el consumo de carne cruda o mal cocida infectada, principalmente de cerdo o de animales silvestres, que contiene larvas del parásito Trichinella.

El rol clave del rotulado y el control veterinario

Para garantizar la inocuidad, es vital que el consumidor aprenda a identificar los productos seguros. Un chacinado legal debe contar con un rótulo que incluya información obligatoria como: Marca e identificación de origen: (Nombre del elaborador, domicilio y número de habilitación provincial ReCBA). Denominación de venta y lista de ingredientes. Fecha de duración/vencimiento e identificación de lote.

El cumplimiento de estos estándares, establecidos por el Código Alimentario Argentino, representa una ventaja competitiva para el productor y genera confianza en el consumidor. La autoridad de aplicación encargada de estos registros es la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) del Ministerio de Desarrollo Agrario.

Recomendaciones principales

Desde el Colegio de Veterinarios se recuerda a la población: Consumir únicamente productos elaborados en establecimientos habilitados y registrados en el ReCBA. Verificar siempre el rótulo y la procedencia confiable del alimento. No consumir carne de cerdo ni derivados sin análisis sanitario previo (técnica de digestión enzimática). Cocinar completamente la carne, ya que el ahumado, la salazón o la congelación casera no eliminan el parásito.

Ante síntomas como fiebre, dolores musculares, diarrea o edema del párpado inferior, consultar de inmediato al sistema de salud. La prevención no solo protege la salud individual, sino que evita brotes comunitarios. Para más información sobre registros y manuales, se puede consultar el sitio oficial de la DIPA: https://www.gba.gob.ar/desarrollo_agrario/dipa/ReCBA