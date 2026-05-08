Gran festival de boxeo en Chacabuco con el debut de la local Estefanía Salerno

Entre las actividades deportivas destacadas que habrá este fin de semana en Chacabuco, sobresale el boxeo. En el Polideportivo Municipal, el día sábado, se realizará un gran festival -organizado por Mangobox- en el que Estefanía «El Huracán» Salerno, la boxeadora de nuestra ciudad, hará su debut como profesional enfrentando a la experimentada juninense Victoria «La Colo» Romero.

La velada comenzará a las 21:00 y participaránvarios púgiles la escuela de boxeo de Rodrigo Espíndola. Serán siete peleas preliminares:

Román Zubillaga y Lautaro Toledo (Vedia), Joel Cabrera frente a Guillermo Soto (Salto), Nicolás Loureyro contra Axel Díaz (Junín) y Dante Maruperisena ante Alexis Doucet (25 de Mayo). También habrá enfrentamientos entre Richard More (Salto) y Elder López (Carmen de Areco), y Morena García (Salto) frente a Diana Moreno (Chivilcoy).

En tanto, el combate especial tendrá como protagonistas a Lucas Gómez, de Chacabuco, y Lucas Borgognoni, de Chivilcoy.

Este viernes, a las 16:00, se realizará el pesaje oficial y la conferencia de prensa en el Polideportivo Municipal.

Informe: Javier Galante