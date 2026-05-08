Gran festival de boxeo en Chacabuco con el debut de la local Estefanía Salerno

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Entre las actividades deportivas destacadas que habrá este fin de semana en Chacabuco, sobresale el boxeo. En el Polideportivo Municipal, el día sábado, se realizará un gran festival -organizado por Mangobox- en el que Estefanía «El Huracán» Salerno, la boxeadora de nuestra ciudad, hará su debut como profesional enfrentando a la experimentada juninense Victoria «La Colo» Romero.

La velada comenzará a las 21:00 y participaránvarios púgiles la escuela de boxeo de Rodrigo Espíndola. Serán siete peleas preliminares:

Román Zubillaga y Lautaro Toledo (Vedia), Joel Cabrera frente a Guillermo Soto (Salto), Nicolás Loureyro contra Axel Díaz (Junín) y Dante Maruperisena ante Alexis Doucet (25 de Mayo). También habrá enfrentamientos entre Richard More (Salto) y Elder López (Carmen de Areco), y Morena García (Salto) frente a Diana Moreno (Chivilcoy).

En tanto, el combate especial tendrá como protagonistas a Lucas Gómez, de Chacabuco, y Lucas Borgognoni, de Chivilcoy.

Este viernes, a las 16:00, se realizará el pesaje oficial y la conferencia de prensa en el Polideportivo Municipal.

Informe: Javier Galante

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