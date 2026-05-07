El Intendente de Chacabuco recuerda el 107° aniversario del natalicio de Eva Perón

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, recuerda el nacimiento de María Eva Duarte de Perón, ocurrido el 7 de mayo de 1919 en la localidad de Los Toldos, partido de General Viamonte.

«A 107 años de su nacimiento, se honra la figura de Eva Perón, símbolo de compromiso social, justicia y defensa de los derechos de los trabajadores y de los sectores más humildes de la Argentina», destacó el jefe comunal.