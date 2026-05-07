El 15 de mayo habrá asueto municipal en Chacabuco por San Isidro Labrador

La Dra. Sofía Nutti, subsecretaria de Recursos Humanos de Chacabuco, informó que, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Municipal N° 690/26, se ha dispuesto asueto municipal para el día 15 de mayo de 2026 con motivo de la celebración de San Isidro Labrador, patrono de nuestra ciudad.

Asimismo, se comunica que durante esa jornada estarán cubiertas todas las guardias, garantizando la normal prestación de los servicios esenciales.