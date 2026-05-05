Después de 88 años de producir, cierra la única fábrica de aisladores eléctricos del país

La Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino (FAPA), ubicada en la ciudad de Monte Grande, vendió el total de su planta y remató toda su maquinaria. Era la única empresa productora de aisladores de porcelana para la red eléctrica en todo el país, un insumo clave para evitar fugas de electricidad y garantizar el funcionamiento seguro del sistema.
NOTA RECOMENDADA:
Después de 88 años, cierra FAPA, la única fábrica de aisladores eléctricos del país, y la red quedará dependiente de importaciones
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