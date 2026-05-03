Se realizó en Chacabuco el acto por el 44° aniversario del hundimiento del ARA General Belgrano

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, encabezó el acto oficial en homenaje al cumplirse 44 años del hundimiento del crucero ARA General Belgrano, realizado en la plaza General Belgrano, en memoria de una de las fechas más dolorosas y significativas de la historia nacional.

Del acto participaron Carlos Daluisio, sobreviviente del hundimiento, y familiares de Rubén Darío Caticha y Luis Roberto Díaz, los dos chacabuquenses que perdieron la vida en las frías aguas del Atlántico Sur.

Acompañaron la ceremonia excombatientes de Malvinas, banderas de ceremonia de establecimientos educativos e instituciones, efectivos de fuerzas policiales y Bomberos Voluntarios de Chacabuco.

En primer término, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, luego se realizó un minuto de silencio en honor a los caídos y el padre Agustín Báez ofreció una bendición.

El primer orador fue Carlos Daluisio, quien brindó unas palabras profundamente sentidas y, con visible emoción, recordó a Caticha y Díaz, dos compañeros con quienes compartió días a bordo del buque que integran los 323 tripulantes, de los cuales 272 quedaron en las frías aguas del Atlántico Sur.

Al cerrar la jornada, el jefe comunal expresó: “El 2 de mayo es un día muy especial que marcó la historia nacional. También es una historia familiar, un antes y un después para muchas familias argentinas. Es una fecha muy sentida que nos invita a reflexionar sobre lo vivido”.

“Hoy homenajeamos a nuestros excombatientes y recordamos con profundo respeto a quienes ya no están, pero sentimos presentes en nuestra memoria”.

“No tendría sentido tanto esfuerzo, ni tanto dolor, si no fuéramos capaces de honrar a quienes ofrecieron lo más preciado que tenían, que fue su vida, en defensa de nuestra soberanía”.

“Esa soberanía debemos seguir defendiéndola todos los días, con memoria, con compromiso y con amor por la patria. Porque las Malvinas son y serán argentinas, y vamos a seguir defendiéndolas por la vía diplomática, en honor a quienes dieron su vida por nuestras islas”.