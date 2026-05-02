Javier Milei sigue acumulando millas: cuarto vuelo del año a Estados Unidos

Este miércoles 6 de mayo, el mandatario se presentará en la 29ª Conferencia Global del Instituto Milken, marcando su cuarta visita a los Estados Unidos en lo que va del año. Bajo el lema “Liderando en una nueva era”, Milei buscará nuevamente los aplausos de la élite financiera y tecnológica, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el embajador Alec Oxenford.

El itinerario del presidente en 2026 refleja una alineación automática y casi obsesiva con la agenda norteamericana. En febrero estuvo en Washington por la Junta de la Paz; en marzo aterrizó en Nueva York para inaugurar la «Argentina Week» y luego bajó a Miami para la cumbre “Escudo de las Américas”. Esta nueva travesía hacia el foro del Instituto Milken —donde ya prometió en 2024 que Argentina sería la «meca de Occidente»— se produce en un contexto de parálisis legislativa y una crisis universitaria que parece no figurar en su GPS internacional.

La previa de este viaje estuvo marcada por una fuerte carga simbólica de subordinación militar y política. Antes de embarcar, el mandatario visitó el portaaviones nuclear USS Nimitz en aguas argentinas, en el marco de los ejercicios navales del Comando Sur de EE. UU. (SOUTHCOM). Rodeado de su círculo de confianza, incluyendo a Karina Milei y al ministro de Defensa, Carlos Presti, el presidente volvió a escenificar un alineamiento que, para muchos analistas, excede lo diplomático para convertirse en una relación de dependencia explícita con la órbita de Donald Trump.

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