Publicación Solicitada. Día Internacional del Trabajador

Por Enrique Chilano

El 1° de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los mártires de Chicago, ejecutados tras una histórica huelga por la jornada laboral de ocho horas. Esa lucha no pertenece al pasado: sigue plenamente vigente.

A casi 140 años, los derechos conquistados están nuevamente en cuestión. El gobierno de Javier Milei impulsa reformas que extienden la jornada laboral, avanzan sobre las condiciones de trabajo y buscan retrotraer las conquistas obreras a etapas previas al siglo XX. La reforma laboral, acompañada por la mayoría de los bloques políticos —con la excepción de la izquierda—, profundiza la precarización.

La situación social se agrava: aumentan los despidos (300.000), cierran empresas (24.000) y crece el desempleo. La inflación vuelve a golpear los salarios, deteriora el poder adquisitivo y empuja a amplios sectores a no llegar a fin de mes. Mientras tanto, se suceden hechos de corrupción graves con Adorni a la cabeza que contrastan con las penurias de la población.

El rumbo económico del gobierno fracasó en sus propios términos. La caída del consumo y el deterioro general de la economía evidencian una crisis en desarrollo. Esto se ve reflejado en la caída libre en las encuestas sobre el gobierno. Frente a esto, la respuesta oficial es profundizar el ajuste y la motosierra.

Desde la oposición tradicional tampoco surge una alternativa para los trabajadores. Sectores del macrismo y el peronismo avanzan en acuerdos políticos de cara al lejano 2027, mientras en el presente han acompañado medidas clave del oficialismo. La conducción de la CGT, por su parte, mantiene una política de pasividad y complicidad frente al ajuste.

En este contexto, se vuelve necesario retomar el camino de lucha del movimiento obrero. Defender cada puesto de trabajo, acompañar los reclamos de jubilados, personas con discapacidad, estudiantes y trabajadores en conflicto como Fate, y arrancar desde abajo un plan de lucha que incluya la huelga general para derrotar al gobierno.

La salida no es un gran frente con los cómplices de Milei, sino enfrentarlo ahora hasta derrotarlo. Planteamos hoy el fuera Milei y su gobierno de corruptos y ajustadores. Un programa socialista que parta del no pago de la deuda, usar ese ahorro para la construcción de viviendas sociales, la obra pública bajo control obrero, la generación de empleo a través de la economía planificada potenciando la industria local bajo control obrero. La nacionalización de los recursos estratégicos para que sirvan a esa industrialización con respeto por el medioambiente.

En el plano internacional repudiamos las guerras de Trump ataque a Venezuela, el genocidio del Estado sionista de Israel contra el Pueblo Palestino, repudiamos el ataque al Líbano y la guerra contra Irán. Estamos con los pueblos del mundo contra el imperialismo. Milei nos mete en una guerra ajena mientras nos aumenta el precio de la nafta acá.

Como aquellos trabajadores que dieron origen a esta fecha, hoy la pelea es por una salida de fondo: por un gobierno de trabajadores y por el socialismo.

Fuera Milei.

Partido Obrero Chacabuco – Frente de Izquierda Unidad