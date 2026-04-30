Capitán Sarmiento: Le cortaron la luz a Granja Tres Arroyos por falta de pago

La situación en la planta Tres Arroyos de Capitán Sarmiento, que ya venía generando preocupación en toda la región, se agrava y suma nuevos elementos que confirman un escenario crítico.

Según publicó el portal boscoproducciones.com.ar, durante la jornada del martes 28 se produjo un corte de suministro eléctrico en la planta por falta de pago. Ante este cuadro, parte de la actividad se sostuvo mediante la puesta en marcha de grupos electrógenos, que permiten mantener operativos sectores clave como salas de máquinas, cámaras de frío y otra áreas específicas de la planta.

En paralelo, fuentes del sector confirmaron que la empresa realizó pagos parciales de salarios, cubriendo aproximadamente “dos cuotas y media de la quincena”.

A esto se suma un dato central: la faena fue suspendida, impactando directamente en el corazón productivo de la planta.

La combinación de estos factores -falta de energía, atraso en el pago de salarios y freno en la producción- configura un cuadro de máxima tensión interna.

Lo que hasta ahora aparecía como una crisis económica, comienza a trasladarse de lleno al funcionamiento cotidiano de la empresa. Ya no se trata solo de números, sino de capacidad real de operar.

Un impacto que trasciende la planta

El escenario no solo afecta a los trabajadores directos, sino también a toda la cadena que depende de la actividad, como proveedores, transportistas, comercios vinculados, y familias de la región. La situación comienza a sentirse más allá de los límites de la planta.