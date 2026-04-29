Con Milei a la cabeza, todo el Gobierno va al Congreso a respaldar a Manuel Adorni

Este miércoles por la mañana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentará por primera vez en el Congreso para brindar el informe de la gestión del Gobierno libertario. En una sesión informativa que será fuera de lo común, el funcionario estará acompañado por todo el gabinete nacional, el presidente de Javier Milei y su hermana, Karina. El oficialismo ultima detalles para blindar al funcionario que está en el foco de la tormenta en medio de investigaciones por presuntas dádivas, enriquecimiento ilícito y propiedades no declaradas.

El propio Adorni aprovechó la poca asistencia de los lunes en el palacio legislativo, y previo a la reunión de la mesa política en Casa Rosada, recorrió junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el pasillo que llega al recinto. Allí hizo una suerte de ensayo de lo que será su presentación en cumplimiento con el artículo 101 de la Constitución Nacional. La actividad está prevista para este miércoles a las 10.30 horas y se estima que dure unas seis horas.

Con una organización similar a la de una asamblea legislativa presidencial, Adorni probó usar el atril como está acostumbrado a hacerlo Milei cada primero de marzo, pero inmediatamente la opción quedó descartada ya que utilizará el formato habitual que es el jefe de gabinete sentado en una mesa ubicada en el hemiciclo delante del estrado de la presidencia de la Cámara.

Según pudo saber Tiempo, se estima que la presentación sea de poco más de una hora. El contenido girara en torno a resaltar logros económicos del gobierno violeta y estabilidad en la macro. El gobierno va a poner toda la carne al asador, incluso se espera que en el recinto estén presente los ministros que le esquivan a las citaciones del Parlamento como Mario Lugones (Salud), Luis Caputo (Economía) y Sandra Pettovello (Capital Humano), entre otros.

También se espera un despliegue de militancia en los palcos, hasta el momento se sabe que estaría el ala de la Juventud Libertaria que responde a Shariff Menem. No hay confirmación si participarán los militantes que integran las Fuerzas del Cielo. La duda se da en medio de la interna de Karina Milei y Santiago Caputo. Por otro lado, trascendió que el diputado Sebastián Pareja movilizaría legisladores de la provincia de Buenos Aires, que tienen su sede en la Legislatura Bonaerense ubicada en La Plata. También estarán presente el bloque de senadores que responde a Patricia Bullrich.

En ese marco, los diputados nacionales Esteban Paulón y Maximiliano Ferraro presentaron pedidos formales a Menem para que garantice el respeto, orden y normalidad institucional de la sesión informativa.

En cuanto a la modalidad del evento, la primera hora será para la exposición de Adorni. Luego, se dividirá la sesión en tres bloques en los que los diputados tendrán 5 minutos, cada uno, para preguntar. Comenzarán de las bancadas más chicas a las más numerosas, siendo Unión por la Patria el último turno. El jefe de Gabinete tendrá 20 minutos para los tramos de respuestas.

La oposición planea diferentes estrategias para evitar un show libertario como el de la apertura de sesiones el pasado primero de marzo. De hecho, buscarán evitar el escenario de confrontación para evitar que Adorni tome la misma actitud que su antecesor, Guillermo Francos, y abandone el recinto ofendido sin responder las preguntas de los diputados.

Entre las preguntas que planean hacerle al funcionario se encuentran las vinculadas con el caso $LIBRA, las supuestas coimas en la ANDIS, y áreas sensibles como discapacidad y universidades, además de las medidas económicas que están golpeando en la vida cotidiana de los argentinos.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/