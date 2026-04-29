Axel Kicillof entregó computadoras de Conectar Igualdad Bonaerense

Este martes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires entregó 43 computadoras del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes secundarios de Coronel Suárez, en un acto en el que estuvo acompañado por el intendente Ricardo Moccero y el director del programa Puentes, Juan Brardinelli.

Asimismo, las autoridades inauguraron la ampliación del Centro Regional Educativo Universitario (CREUS), una obra realizada con fondos municipales que suma oficinas y salas de reuniones y a la que se le agregarán cuatro nuevas aulas para brindar más comodidades a la comunidad educativa.

En el marco de las actividades, el gobernador Kicillof afirmó: “Aunque cada vez nos cueste más, desde el Gobierno provincial vamos a continuar con las políticas de ampliación de derechos que llevamos adelante hace más de seis años”. “Nos quieren convencer de que el ajuste es el único camino, pero hoy en Coronel Suárez volvimos a demostrar que hay otra alternativa posible: es con más educación pública, más salud, más producción y más trabajo para todos y todas”, señaló.

Conectar Igualdad Bonaerense es el programa del Ministerio de Gobierno que busca promover el acceso igualitario a la tecnología para estudiantes de escuelas secundarias de zonas rurales y de educación especial. Con la entrega de los equipamientos, el Gobierno bonaerense apunta a reconocer el esfuerzo de los jóvenes y brindarles una herramienta valiosa para fortalecer sus trayectorias educativas y, a futuro, impulsar su vida laboral.

En referencia a Puentes, el Gobernador sostuvo: “La educación pública y el acompañamiento del programa Puentes es lo que permite que millones de pibes y pibas puedan continuar sus estudios superiores sin importar dónde hayan nacido ni cuántos recursos tengan”.

En la actualidad, a través de Puentes se dictan en el CREUS de Coronel Suárez cuatro carreras universitarias, mientras que otras cinco ya finalizaron sus cursadas. Asimismo, la iniciativa del Gobierno provincial financió obras anteriores en el establecimiento.