Irán: «EE.UU. ya no puede dictar sus políticas a las naciones independientes»

El portavoz del Ministerio de Defensa de Irán, Reza Talaei-Nik, ha declarado este martes que «Estados Unidos ya no está en posición de dictar sus políticas a las naciones independientes», recoge sus palabras Press TV.

Al llegar a Biskek, Kirguistán, para participar en la reunión de ministros de Defensa de la Organización de Cooperación de Shanghái, el vocero subrayó la importancia de las Fuerzas Armadas de Irán y de la resistencia de su pueblo en el escenario internacional.

«EE.UU. finalmente acabará aceptando que debe abandonar sus exigencias ilegales e irracionales», sostuvo, agregando que ahora el mundo entero reconoce a Washington e Israel como «símbolos del terrorismo de Estado».

«Sus crímenes descarados en la masacre de inocentes, especialmente los niños y los alumnos de la escuela de Minab, han destruido la credibilidad del mundo occidental en lo que respecta a los valores que dicen defender», afirmó Talaei-Nik.

En ese sentido, destacó que la Organización de Cooperación de Shanghái transmite el deseo de los países de alejarse del sistema unipolar injusto para avanzar hacia un mundo multipolar.

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