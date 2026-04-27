Escapada ideal para finde largo en el interior: el «paraíso saludable» que compite con Suiza y California

Amedida que se acerca un nuevo fin de semana largo, los viajeros comienzan a buscar destinos que ofrezcan algo más que una simple postal. En ese mapa, la Villa de Merlo, ubicada en el extremo noreste de San Luis, se posiciona como una joya inigualable. No solo por su ubicación estratégica al pie de las Sierras de los Comechingones, sino por una distinción internacional asombrosa: posee el tercer microclima del mundo, superado únicamente por regiones específicas en California (Estados Unidos) y Suiza.

Este fenómeno no es casualidad, sino el resultado de una combinación científica de factores naturales que actúan de forma benéfica sobre el ser humano. La atmósfera merlina cuenta con proporciones de ozono más altas de lo normal debido a la desintegración del granito anfibol en las sierras, lo que genera una suerte de «cámara hiperbárica natural». A esto se suma una altísima ionización negativa que produce efectos energizantes y una sensación de bienestar inmediato, razón por la cual médicos de todo el país recomiendan pasar unos días en la Villa para mejorar la oxigenación cerebral y combatir el estrés.

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