El próximo domingo habrá atletismo en Chacabuco

Se va a realizar la cuarta edición de la carrera que organiza la Agrupación Atlética de Chacabuco, una edición que año tras año viene creciendo y que en esta oportunidad tendrá otros condimentos especiales. La largada será a las 10:00, en la sede de la entidad organizadora, ubicada en el acceso Juan XXIII y calle Juan José Paso.

En las últimas horas se informó que las inscripciones para las distancias competitivas -que serán 10 kilómetros y 5 kilómetros- van a cerrar este viernes 24, a las 15:00. Luego se podrá inscribir únicamente en la modalidad sin remera, a través de la página web de Los Flamencos, la agrupación atlética de la ciudad de Junín.

También habrá una caminata solidaria de 3 kilómetros que será a beneficio del hospital municipal Nuestra Señora del Carmen.

Asimismo, se hizo saber que la entrega de kits se va a realizar el sábado el 25, entre las 16:00 y las 18:00 para los participantes locales, mientras que los que vengan de otras ciudades podrán retirarlos el mismo día de la prueba, el domingo, de 8:00 a 9:00 en la alargada.

Una vez que termine la competencia principal se va a llevar a cabo la Carrera Kids, dentro del predio de la Agrupación. Esta carrera de chicos no tendrá inscripción previa.

La premiación será a las 11:30 para las categorías competitivas.Este año se ha puesto en marcha una nueva modalidad que es la Copa Running Team, que va a premiar con 500 mil pesos al equipo que más inscriptos presente el día de la carrera. El objetivo es incrementar la participación grupal.

La jornada no será no será únicamente deportiva, pues también habrá bandas en vivo, feria de emprendedores, propuestas gastronómicas y otras actividades que desde la agrupación atlética están proyectando para que sea un día festivo, con participación comunitaria.

Informe: Javier Galante