«¡Todos, todos, todos!» Documental de Vatican News a un año de la muerte de Francisco

Un año después del fallecimiento del Papa Francisco, Vatican News, Vatican Radio y L’Osservatore Romano recuerdan sus momentos más significativos en un documental de 27 minutos titulado «Todos, Todos, Todos», basado en otra de las expresiones más emblemáticas del Pontífice de cercanía a las periferias, de sus incesantes llamados a la paz en un mundo desgarrado por la guerra mundial fragmentada.

Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.

👉 Unirme al canal 📲 Seguíen WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.