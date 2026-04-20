Murió Luis Brandoni

El deceso del actor se produjo este lunes por la madrugada, en el Sanatorio Güemes, donde permanecía internado desde el pasado 11 de abril tras sufrir un accidente doméstico. Tenía 86 años.

La noticia fue confirmada por el productor y amigo personal del artista, Carlos Rottemberg, quien lo definió como “el último primer actor de una generación inolvidable”.

Los restos del artista serán velados en la Legislatura Porteña desde el mediodía de este lunes. En tanto que este martes por la mañana, sus restos serán llevados al Panteón de Actores, ubicado en el Cementerio de Chacarita.

Desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices despidieron en sus redes sociales al artista al que destacaron por su “sólida labor interpretativa en cine, teatro y televisión” que lo consolidó como “una reconocida figura de la escena nacional”.

El actor protagonizaba la comedia Quién es quién, en el teatro Multitabaris, que había sido suspendida días antes por problemas de salud de su compañera de elenco, Soledad Silveyra.

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