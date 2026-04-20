Básquet: Gran victoria de Porteño de Chacabuco por el Campeonato Provincial de Clubes

El viernes, el Decano, en el Gigante del Centro, y con el arbitraje de Julián Spighi y Erika Slame,venció a Gimnasia de Chivilcoypor la segunda fecha de este certamen provincial por 76 a 54.

El equipo que dirige el chivilcoyano Rodrigo Serra -que había debutado con una derrota como visitante ante Los Indios- se fue al descanso del primer tiempo habiendo sacado una buena ventaja: 12 tantos (34 a 26) resultado que después pudo mantener a lo largo del segundo tiempo y anotarse la primera victoria en dos partidos.

En el conjunto de Chacabuco los más destacados fueron Augusto Gennero, con 24 tantos, Santiago Giraudo con 18, y Emmanuel Martínez con 12. En la visita, el mejor fue Joaquín Chiorello, con 22 puntos.

Por Porteño jugaron Santiago Giraudo, quien marcó 18 tantos, Tomás Palomero 10, Augusto Gennero 24, Emmanuel Martínez 12 y Agustín Acuña 5. Esta fue la formación inicial. También jugaron Gino Ferraro, quien anotó 2 tantos, Martín Sekul 5, Agustín Sotarelli y Tomás García, quienes no anotaron.

Los demás resultados fueron los siguientes: 9 de julio de Junín venció a San Lorenzo de Chivilcoy 75 a 72; y San Martín de Junín, como local, le ganó a Colón de Chivilcoy 72 a 60.Quedó libre en esta jornada el club Los Indios de Junín.

Informe: Javier Galante