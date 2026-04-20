Alak tomó el control del PJ platense con críticas a Milei y guiño a Kicillof 2027

El intendente de La Plata, Julio Alak, asumió este sábado como presidente del Partido Justicialista local en un acto en la sede de calle 54. Con fuerte tono político, planteó como ejes la unidad del peronismo, la democracia interna y la construcción de un frente amplio con proyección nacional, con una consigna explícita: “Axel Kicillof presidente en 2027”.

Más de mil personas participaron de la actividad, que reunió a dirigentes, militantes y representantes de distintos espacios del campo nacional y popular. En ese marco, Alak propuso ampliar el horizonte del peronismo y recuperar referencias históricas como el abrazo entre Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín, al que definió como símbolo de un nuevo acuerdo político.

En su discurso, el jefe comunal hizo un repaso generacional del movimiento, desde el 17 de octubre de 1945 hasta la militancia actual, e incluyó una mención a las víctimas de la última dictadura. “Queremos un partido vivo, abierto, participativo y con presencia en los barrios”, sostuvo, al tiempo que llamó a dejar atrás las internas: “No sobra ningún peronista”.

Alak remarcó que la unidad fue clave para recuperar el municipio y destacó la gestión local como ejemplo de ordenamiento y reconstrucción. “Nos permitió transformar en poco tiempo un municipio quebrado en uno sólido”, afirmó, y planteó que ese camino debe replicarse a mayor escala.

Otro de los puntos centrales fue la defensa de la democracia interna. En esa línea, reclamó la realización de PASO para definir candidaturas y subrayó que “no hay unidad sin participación”. Citó a Perón para reforzar la idea de que “el único heredero es el pueblo”.

El flamante titular del PJ local también impulsó la creación de un frente nacional “con volumen político” que permita recuperar autonomía y encarar un modelo de desarrollo con eje en la producción y el trabajo. En ese sentido, valoró gestos de acercamiento entre distintos sectores, como el reciente encuentro entre Kicillof y Federico Storani.

Además, hubo críticas al gobierno de Javier Milei. Alak cuestionó el rumbo económico y habló de cierre de empresas, caída del empleo y retracción del consumo. También denunció un “trato fiscal desigual” hacia la provincia de Buenos Aires y reclamó la restitución de fondos de coparticipación.

En clave programática, planteó cinco ejes: soberanía en política exterior, orden macroeconómico con inclusión, impulso a la producción con valor agregado, trabajo con salarios dignos y políticas de solidaridad social. A la par, reivindicó la educación y la salud pública, el sistema previsional y las empresas estatales.

Sobre el final, convocó a “volver a representar a quienes se quedaron sin voz” y a construir un frente bonaerense amplio. El cierre tuvo tono de campaña: “Todos unidos triunfaremos”, arengó, y volvió a instalar la proyección presidencial del actual gobernador.

Durante la jornada también se oficializó la nueva estructura partidaria del PJ La Plata, con consejeros, congresales y autoridades que acompañarán la conducción de Alak en esta nueva etapa.

Fuente: https://www.diagonales.com/