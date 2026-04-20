20 de abril de 1993. Adiós a Cantinflas

El 20 de abril de 1993, a los 81 años, muere el mimo, actor, productor, guionista y comediante de cine mexicano que había nacido con el nombre de Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, en la Ciudad de México, el 12 de agosto de 1911.

Tuvo una infancia dura, de niño muy pobre, pero aquellas experiencias en la calle moldearon un humor cercano y, a la vez, trascendental.

Apodado “el Charles Chaplin mexicano”, su magia cautivó al propio Carlitos Chaplin, quien lo consagró para la eternidad cuando dijo de él: “Es el mejor comediante del mundo, y el más querido”.

Cantinflas, el personaje al que dio vida, lo convirtió en una celebridad dentro y fuera de México. Llegó a Hollywood con La vuelta al mundo en 80 días, que le valió un Globo de Oro. Actuó hasta comienzos de los 80 y luego se retiró. La característica de su personaje se convirtió en un verbo. Para la Real Academia Española, cantinflear es “hablar o actuar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia”.