La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco recuerda la importancia de adherirse a los Servicios Asistenciales

La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda. recuerda a aquellos asociados que aún no cuenten con los Servicios Asistenciales que, para adherirse, deberán presentarse personalmente con el DNI original de todos los integrantes del grupo familiar que deseen incorporar, en las sedes de Chacabuco (Laprida 277), Rawson (Av Chacabuco 259, entre Ituzaingó y San Martín), Castilla (calle 4, entre 1 y 3) y O’Higgins (Bartolomé Mitre 43).

Asimismo, se informa que la cobertura podrá comprender al asociado titular y hasta cuatro (4) integrantes de su grupo familiar permitiendo

acceder al gabinete de enfermería, banco ortopédico, servicio funerario, nicho, cremación y traslados.

La suscripción es necesaria ya que, las prestaciones no se otorgan por el solo hecho de contratar el servicio de energía eléctrica.

Realizar este trámite con anticipación resulta fundamental para garantizar la cobertura activa y la prestación inmediata ante una

eventual necesidad.

La CECH se encuentra a su disposición 24/7: *

CECHbot (el Chatbot de WhatsApp de la cooperativa): 2352-561778 para realizar todo tipo de consultas, obtener información y novedades,

realizar reclamos directamente al sistema y acceder a herramientas y servicios, como su renovado sitio web y la oficina virtual.