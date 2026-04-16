Recorte de remedios y prestaciones de PAMI: Fuerza Patria Chacabuco llevará el reclamo al Legislativo

El bloque de concejales de Fuerza Patria Chacabuco anunció que presentará en la próxima sesión del Honorable Concejo Deliberante un proyecto para abordar la grave situación que atraviesa el PAMI como consecuencia de los recortes impulsados por el gobierno nacional de Javier Milei.

«La principal preocupación está puesta en la pérdida de medicamentos gratuitos, las restricciones para acceder a la cobertura total y las demoras en la autorización de tratamientos oncológicos y especiales, una realidad que golpea de lleno a jubilados y jubiladas de Chacabuco», dicen los ediles.

Desde Fuerza Patria advirtieron que la eliminación del vademécum universal, las trabas para acceder al subsidio social y el aumento constante del precio de los remedios dejaron a miles de afiliados en una situación angustiante. «A esto se suman demoras en medicamentos oncológicos, insulinas especiales y otros tratamientos indispensables, poniendo en riesgo la continuidad de la atención y la salud de los adultos mayores», añadieron.

El proyecto también pone el foco en el deterioro de las prestaciones médicas, con recortes que afectan la atención de médicos de cabecera, odontología, entrega de anteojos, pañales, sillas de ruedas y otros insumos fundamentales.

«Frente a este escenario, Fuerza Patria expresará su repudio al vaciamiento del PAMI, exigirá la inmediata revisión de estas medidas y solicitará la presencia del titular local del organismo para que brinde explicaciones sobre la situación de los afiliados y afiliadas de nuestra ciudad», manifestaron desde el bloque oficialista.