Vecinos de Chacabuco presentaron un reclamo al Municipio para anular la Tasa de Salud

Este lunes ingresó por Mesa de Entradas del Municipio de Chacabuco un reclamo administrativo colectivo dirigido al Intendente Municipal, Darío Golía. El documento advierte que la Ordenanza 10.867/26 «es nula por haberse aprobado sin la mayoría legal necesaria y por cobrar un impuesto sin una contraprestación directa». Asimismo, los demandantes intimaron al Ejecutivo a suspender los cobros y dieron un plazo perentorio de 30 días para obtener respuesta.

La presentación, que exige la declaración de nulidad absoluta y la inmediata derogación de la denominada fue acompañada por casi 1000 firmas de ciudadanos de la localidad.

Los vecinos que hacen el reclamo aseguran que «El escrito legal presenta dos graves vicios que invalidan la aplicación del gravamen en las boletas municipales: En primer lugar un ´vicio de forma´ por incumplimiento de mayorías». Según explicaron, la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) exige en su artículo 32 que la creación de tributos cuente con la mayoría absoluta de los miembros integrantes del cuerpo. «Sin embargo, en la sesión de diciembre de 2025 se registró un empate de 17 a 17, el cual fue dirimido por el ´voto doble´ de la presidencia», dicen quienes reclaman, y argumentan que «este mecanismo de desempate es insuficiente legalmente para alcanzar el umbral de voluntades exigido para validar una carga tributaria».

En segundo lugar, la presentación advierte un «vicio de fondo», argumentando que la tasa es, en realidad, «un impuesto encubierto». Los vecinos alegan que la LOM define que las tasas son retribuciones por servicios prestados de forma directa. «No obstante, al tratarse la salud de un beneficio general, continuo e indivisible, carece de la contraprestación individualizada hacia el contribuyente que exige la ley, por lo cual el Municipio está excediendo sus potestades tributarias», afirma el reclamo.

A través del documento, los vecinos solicitaron que se suspendan de inmediato las liquidaciones y cobros de esta tasa para los firmantes. Además, dejaron asentado que «cualquier pago efectuado bajo este concepto se realiza en disconformidad, reservándose el derecho a solicitar la devolución del dinero».

Finalmente, en caso de no obtener respuesta dentro del plazo establecido, los vecinos recurrirían a la justicia.