Habrá paro nacional de universidades durante toda la semana

El conflicto universitario escaló a una fase de tensión total tras el anuncio de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU Histórica): un paro nacional de actividades que paralizará las facultades desde el lunes 13 hasta el sábado 18 de abril.

La medida, que cuenta con el respaldo de estudiantes y no docentes, no solo denuncia el hundimiento del poder adquisitivo, sino que expone un desacato judicial: el Ejecutivo continúa ignorando el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que ordena la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.

Desde la llegada de la gestión libertaria, el salario académico perdió un 33% de su valor real. Según Antonio Rosselló (AGD-UBA / Conadu), la situación es «insalvable»: un docente con 10 años de antigüedad percibe apenas $250.000, cifra que lo empuja al pluriempleo en aplicaciones de delivery o transporte privado para subsistir.

Frente a una línea de pobreza proyectada en $ 1.400.000, el Gobierno ofreció aumentos unilaterales del 2% y 2,5%, migajas que ni siquiera cubren el IPC de CABA. Los gremios exigen una recomposición del 50% inmediato para cumplir con la ley vigente. «Es un Gobierno fuera de la ley», sentencian los docentes, mientras las aulas se preparan para un silencio sepulcral que durará toda la semana.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/