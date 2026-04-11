Inician conversaciones entre Irán y EE.UU. en Pakistán

En Islamabad, comienzan este sábado las conversaciones entre Irán y EE.UU., mientras los continuos ataques israelíes contra el Líbano ponen a prueba el frágil alto el fuego alcanzado en Oriente Medio.

El inicio de las conversas fue confirmado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en una llamada telefónica con la corresponsal de NewsNation Kellie Meyer. «Le pregunté si las negociaciones habían comenzado oficialmente y me dijo que sí», escribió la periodista en su cuenta de X.

Según señalaron dos funcionarios estadounidenses a CBS News, no está claro a qué hora empezaron las negociaciones ni tampoco si son directas.

En la víspera de las negociaciones, fue declarado el nivel máximo de alerta en la capital pakistaní, con un despliegue de más de 10.000 efectivos de seguridad en la ciudad.

Pakistán, que actúa de mediador, también medió este martes en el alto el fuego de dos semanas acordado por Washington y Teherán. Sin embargo, hay exigencias enfrentadas entre ambas naciones con respecto a un arreglo de paz a más largo plazo, mientras surgen dudas sobre la solidez de la tregua vigente.

La delegación de Washington está encabezada por el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, y también incluye al enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, y a su yerno, Jared Kushner.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, representa a su país. El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, también aparece entre los integrantes de la delegación de la nación persa. En total, la delegación consta de 71 personas e incluye al equipo principal de negociación, grupos de expertos, representantes de los medios y los habituales equipos de protocolo y seguridad, precisó Tasnim.

Fuente: https://actualidad.rt.com/