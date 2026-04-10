Rindes elevados marcan la cosecha de maíz

La cosecha argentina de maíz continúa avanzando y ya alcanzó 21,6 % del área de 7.800.000 hectáreas, con un rinde promedio nacional de 85,5 quintales por hectárea, según el último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

El dato más destacado es el nivel de productividad, con resultados muy por encima de los promedios históricos en varias regiones. En el Núcleo Norte, los rindes alcanzan los 99,3 qq/ha, mientras que en el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires se ubican en 94,3 qq/ha, consolidando un escenario productivo favorable.

Sin embargo, el avance de las cosechadoras se vio interrumpido en los últimos días por precipitaciones que complicaron el ingreso a los lotes.

Por otro lado, el maíz tardío atraviesa etapas de llenado de granos, con una mejora sostenida en su estado general. Actualmente, el 95% de los lotes se encuentra en condición Normal a Excelente, reflejando una recuperación significativa en las últimas semanas.

Este repunte se evidencia especialmente en el sudeste bonaerense, donde la proporción de cultivos en buen estado pasó de 50 % a 95 % en apenas un mes, lo que refuerza las expectativas de buenos resultados para los planteos tardíos.

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/