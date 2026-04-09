Un chacabuquense es el nuevo Decano de Artes de la UNLP

El cronograma de recambio de autoridades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) cerró este martes con la elección al nuevo decano de la facultad de Artes en el marco de un emotivo acto realizado en el salón auditorio que esa unidad académica tiene frente a Plaza Rocha.

El electo fue Juan Pablo Fernández, oriundo de Chacabuco, quien hasta ahora se desempeñaba como vicedecano, con el respaldo del oficialismo de la Facultad para darle continuidad política a la gestión. Hace algunos días, una ex vecina de Rawson, Silvana Stewart, fue nombrada decana de la Facultad de Ciencias Exactas de la misma universidad.

Fernández fue propuesto por el oficialismo como único candidato para remplazar a Daniel Belinche y contó con el aval de todos los consejeros en un elección unánime de los representantes de los claustros docentes, graduados y no docentes.

Fernández es diseñador en Comunicación Visual egresado de Artes y actualmente se desempeña como titular de la cátedra Diseño en Comunicación Visual 1B. A lo largo de su trayectoria ocupó distintos cargos de gestión, como secretario de Extensión y Vinculación con el Medio Productivo y secretario de Planificación, Infraestructura y Finanzas.

Además, integra el Consejo Editor de la revista La Puerta y dirige la revista Nexo, ambas vinculadas al campo del arte, la comunicación y el diseño, y cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito académico y profesional.

Con esta elección ya se resolvió el total de los recambios en las unidades académicas en la UNLP y solo resta la elección del nuevo presidente de la casa estudios, hecho que se concretará el sábado próximo en la Asamblea Universitaria que se realizará desde las 8:00 en la facultad de Psicología.

Desde principios de marzo, los Consejos Directivos de las distintas facultades sesionaron para elegir a sus máximas autoridades, con el siguiente resultado:

-Arquitectura y Urbanismo: con 15 votos positivos y uno negativo, Gustavo Páez resultó reelecto como decano

-Odontología: el 2 de marzo fue electo por unanimidad Ezequiel Escudero Giachella como nuevo decano de la Facultad

-Ciencias Astronómicas y Geofísicas: el 6 de marzo fue reelecta Amalia Meza como decana de la Facultad con 14 votos a favor y 2 en blanco

-Ciencias Exactas: el Consejo Directivo eligió a Silvana Stewart con el voto favorable de 12 miembros del órgano de cogobierno

-Ingeniería: con 15 votos positivos y una abstención, Marcos Actis resultó reelecto como decano

-Ciencias Agrarias y Forestales: el 13 de marzo, el Consejo Directivo eligió a Gabriel Keil como nuevo decano por 11 votos a favor

-Ciencias Naturales y Museo: con 10 votos a favor, el 13 de marzo fue electa Sandra Torrusio como decana de la Facultad

-Psicología: el 13 de marzo, por unanimidad, fue reelecta María Cristina Piro

/Periodismo y Comunicación Social: el 18 de marzo fue reelegida con 15 votos, Ayelen Sidun

-Informática: el 19 de marzo por unanimidad, fue reelecto Marcelo Naiouf

-Ciencias Jurídicas y Sociales: el 26 de marzo, con 15 votos positivos, fue elegida como decana, Valeria Moreno

-Humanidades y Ciencias de la Educación: el 27 de marzo, fue elegido de forma unánime, Hernán Sorgentini

-Ciencias Veterinarias: el 27 de marzo, Sara Inés Williams, fue elegida con el voto favorable de 15 consejeros y una abstención

-Trabajo Social: el 30 de marzo y por unanimidad, fue electo decano de la Facultad, José Scelsio

-Ciencias Económicas: el 30 de marzo, con 15 votos a favor, Martín López Armengol fue elegido decano

-Ciencias Médicas: el 30 de marzo, con el apoyo de 13 consejeros, resultó electo Gustavo Marín

–Artes: el 7 de abril, por unanimidad, Juan Pablo Fernández fue elegido decano

Fuente: https://www.0221.com.ar/ – Foto: Pablo Gómez(AGLP)