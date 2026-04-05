Continúa el recambio de luminarias en Chacabuco

Recientemente, los trabajos se llevaron a cabo en la avenida Miguel Máximo Gil, en el tramo comprendido entre avenida Arenales y calle Gutiérrez, y en la avenida Juan Perón, desde avenida Elguea-Román hasta las vías del ferrocarril. Allí se reemplazaron las viejas luminarias por las nuevas de LED.

El intendente municipal, Darío Golía, recorrió estas calles y destacó que el Plan de Iluminación continúa avanzando en la ciudad, «mejorando la visibilidad, la seguridad vial y la seguridad ciudadana, lo que contribuye a una mejor calidad de vida para los vecinos».