Instalan lectores de patentes en los accesos a Chacabuco

El Subsecretario de Seguridad de Chacabuco, Mauricio Yonna, anunció que, en el marco del Plan Integral “Chacabuco Circula”, se instaló un equipo lector de patentes con el objetivo de fortalecer la seguridad y la prevención vial.

El funcionario destacó el compromiso del Ejecutivo municipal en mejorar las condiciones de seguridad, y señaló que la implementación se realizó con mano de obra local y recursos propios del municipio, financiados a través de los aportes de los vecinos.

El sistema de Lectura de Patentes (LTR) cuenta con tecnología que permite identificar en tiempo real vehículos con pedido de captura o vinculados a hechos delictivos.

Asimismo, Yonna informó que se continúa trabajando en la instalación de tres equipos adicionales para reforzar el control y la prevención en distintos puntos de la ciudad.0