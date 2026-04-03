El Impenetrable abre sus puertas al turismo

La temporada se extiende entre abril y octubre, meses considerados óptimos por las condiciones climáticas para recorrer El Impenetrable chaqueño y su biodiversidad.

El Impenetrable incluye, entre otros, las ciudades tales como Juan José Castelli, Villa Río Bermejito, Miraflores, El Espinillo, Tres Isletas, Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito y Fuerte Esperanza.

Entre los principales atractivos se destaca el Parque Nacional El Impenetrable, con más de ciento veintiocho mil hectáreas de bosque nativo y la presencia de especies emblemáticas como el yaguareté, el tapir, el tatú carreta y el oso hormiguero.

Según datos oficiales, en 2025 la región recibió más de tres mil novecientos visitantes, con impacto económico superior a los cuatrocientos veinticinco millones de pesos.

En declaraciones a la prensa, el secretario de Asuntos Estratégicos del Gobierno de Chaco, Marcos Resico, señaló que el destino «se está transformando en un núcleo turístico del norte argentino» y destacó la importancia de mejorar la conectividad para sostener el crecimiento.

Por su parte, la presidenta del Instituto de Turismo, Verónica Mazzaroli, remarcó que el evento busca consolidarse dentro del calendario provincial y sostuvo que el desarrollo del sector está acompañado por una mayor oferta de servicios, como alojamientos y propuestas gastronómicas.

Desde la Fundación Rewilding, Marisi López valoró el impacto del turismo en las economías locales y afirmó que cada visitante representa una oportunidad de ingresos para familias que brindan servicios en la región.

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