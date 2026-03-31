Reforma laboral: el Gobierno apelará el fallo que suspende artículos

El Ministerio de Capital Humano, que tiene bajo su órbita a la Secretaría de Trabajo nacional, adelantó que apelará el fallo por el cual la Justicia laboral dictó una suspensión provisoria sobre decenas de reformas introducidas por la llamada “Ley 27.802 de Modernización Laboral”.

El Tribunal interviniente, encabezado por el juez laboral Raúl Ojeda, determinó la medida cautelar tras una acción declarativa presentada por los tres secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo.

Este fallo alcanza a artículos que reducen el ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo, eliminan el principio de irrenunciabilidad y flexibilizan la jornada, entre otras disposiciones que el tribunal consideró, en una primera valoración, susceptibles de afectar derechos constitucionales de los trabajadores.

En este cotexto, por medio de un comunicado, la cartera nacional a cargo de Sandra Pettovello anticipó que “apelará el fallo dictado por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 —en la causa Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional s/ Acción Declarativa” Expte. CNT 10308/26— por el cual suspendió cautelarmente un conjunto de artículos de la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral”.

Capital Humano sostuvo que reafirma “su firme compromiso en defensa de esta ley, sancionada por amplia mayoría del Congreso de la Nación y concebida como herramienta fundamental para la creación de empleo formal, la mejora de la competitividad y fortalecimiento de la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores. A tal efecto, se agotarán todas las instancias judiciales necesarias para garantizar la plena vigencia de la Ley N° 27.802, en tanto expresión inequívoca de la voluntad legislativa y mandato de la actual gestión de gobierno”.

Reforma laboral: el «palo» de Capital Humano a la CGT

Por último, sin mencionar explícitamente a la CGT u otras centrales obreras, Capital Humano afirmó que esa cartera “rechaza los intentos de quienes, priorizando intereses corporativos y sectoriales, pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento que caracterizaron etapas anteriores de nuestra historia”.