Fútbol de Chacabuco: Con la sexta fecha incompleta, 9 de julio es único puntero

Solamente dos de los cuatro partidos programados por Liga Deportiva de Chacabuco en Primera División pudieron disputarse en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura de la Copa Mauricio Paz. Las malas condiciones climáticas del fin de semana no permitieron el desarrollo normal del fixture.

El día domingo, en el estadio Aldo Carena, 9 de julio goleó a River Plate en duelo de punteros. Fue triunfo del Lobo por 4 a 0, con dos goles de Juan Segundo Naya, uno de Nicolás Mateos y el restante de Alan González. El Millonario terminó con 10 jugadores por la expulsión de Alan Cataldo. El árbitro del encuentro fue el juninense Joel Rivero.

Este luens, en el estadio Elio Muhape, Peña la 12, que hizo las veces de local, recibió a Argentino y el resultado fue 1 a 1. Franco De Titto abrió la cuenta para el Xeneise, en la primera etapa, mientras que en el segundo tiempo, Fernando Pávez empató para el Azul. En este encuentro fue expulsado Santiago Drisdale, defensor de Argentino.

Por su parte, la Liga Deportiva ha reprogramado los encuentros de esta sexta fecha que no se pudieron jugar el día sábado, más los cuatro encuentros de la fecha 7, que se estarán jugando el próximo fin de semana. Asimismo, este martes se va a completar la fecha 4 con el partido entre Rivadavia y San Miguel, a jugarse en la cancha del Celeste.

Cronograma de partidos:

-Viernes 3: En el estadio Isidro Toto Ranale, a las 16:30, San Martín y Peña la 12(fecha 7).

-Sábado 4: Racing recibirá a San Miguel a las 16:00 (fecha 6)

-Domingo 5: Rivadavia, en el Ruperto Villarreal recibirá a 9 de julio, a las 18:00(fecha7).

-Martes 7: River y Racing se enfrentarán en el Elio Muhape, a las 21:00(fecha 7).

-Miércoles 8: Huracán contra Rivadavia, a las 21:00, en cancha de Huracán(fecha 6). Y San Miguel vs. Argentino, a las 21:00, en el José Spataro, ya que San Miguel cedió la localidad al Azul(fecha 7).

Posiciones: 9 de julio 13; Argentino 11; River Plate 10; San Martín 8; Peña la 12 7; Rivadavia 4; San Miguel y Racing 3; Huracán 0.

Informe: Javier Galante