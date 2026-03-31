El Centro de Niñez de Chacabuco recibió equipamiento, tecnología y juegos didácticos de la Provincia

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, encabezó este lunes el acto de entrega de mobiliario, equipamiento, tecnología y juegos didácticos para el Centro de Niñez. La gestión se llevó adelante a través de un subsidio del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, gestionado por la Directora Provincial de Gestión Territorial, Julieta Garello.

En la presentación, estuvieron presentes también el Secretario de Salud, Sebastián Bozzini; la Directora de Salud, Celeste Trotti; y la Coordinadora del Centro de Niñez, Ivana Grobets, entre otras autoridades presentes.

Según indicaron las autoridades, las nuevas adquisiciones, cuyo valor asciende a 15 millones de pesos, apuntan no solo a una mayor comodidad con el nuevo mobiliario, sino también a una sustancial mejora en las intervenciones y el proyecto pedagógico del Centro, garantizando a los profesionales un espacio amplio y con herramientas modernas acorde a las necesidades específicas de la población que acude al área.

El Intendente Golía resaltó: «el desarrollo y la inversión en Niñez es una de las prioridades de nuestra agenda, además de la base para la construcción de ese futuro por el que trabajamos todos los días». “Que podamos avanzar en esto, en brindar más herramientas para la detección y la estimulación de los niños, es muy importante. Quiero agradecer también al equipo de salud en su totalidad por su vocación de servicio”, añadió, y destacó la gestión de Garello para la llegada del equipamiento y la articulación entre Provincia y Municipio.

Por su parte, Julieta Garello expresó: “cuando pensamos el trabajo con las niñeces, con las neuro divergencias, la discapacidad, es un entramado junto a las familias, sus problemáticas, su sueños, no solo es un dispositivo único sino un entramado que constituye una política de Estado muy potente y que se viene fortaleciendo con mucha inversión”. Garello destacó el trabajo que impulsan el Gobernador, Axel Kicillof; y el Intendente, Darío Golía, aún en tiempos sumamente complejos con recortes y ajustes desde el Gobierno Nacional.

Entre las adquisiciones para el Centro de Niñez, que según indicaron Grobets y Trotti atiende a más de 50 familias de manera mensual, con un equipo interdisciplinario que crece día a día, se encuentran más de 160 juegos didácticos y libros con material para estimulación, 2 computadoras, 1 tablet, 2 impresoras, 1 aire acondicionado, muebles a medida, material didáctico sobre alfabetización; cómo potenciar la comunicación con las infancias en el marco de la Educación Sexual Integral; aspectos nutricionales y hábitos saludables; estimulación cognitiva; hábitos de reciclado y educación ambiental, entre otras.