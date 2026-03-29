Mediadores se reúnen en Pakistán para dialogar sobre el fin de la guerra en Irán

Los jefes diplomáticos de potencias clave de Oriente Medio se reunieron el domingo en Pakistán para debatir cómo poner fin a la guerra en la región, informa AP.

En las conversaciones en Islamabad participaron los ministros de Exteriores de Arabia Saudita, Turquía y Egipto. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, afirmó además que mantuvo «amplias conversaciones» con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, sobre las hostilidades regionales. Por su parte, EE.UU. e Israel no participaron en la reunión en Islamabad.

Esta semana, Pakistán surgió como un mediador inesperado al ofrecerse para ayudar a sentar a Washington y Teherán en la mesa de negociaciones, recuerda el medio.

Islamabad no suele ser llamado a actuar como intermediario en la diplomacia de alto nivel. Sin embargo, esta vez asumió ese papel tanto por sus relaciones relativamente buenas con Washington y Teherán como por el gran interés que tiene en que la guerra se resuelva, explica AP.

Mientras, el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró que EE.UU. está planeando de manera clandestina una invasión terrestre contra el país persa.

«El enemigo, de cara al público, envía mensajes de negociación y diálogo, pero en secreto traza planes para una ofensiva terrestre, sin darse cuenta de que nuestros hombres esperan la entrada por tierra de los soldados estadounidenses para lanzarles fuego y castigar para siempre a sus socios regionales», dijo.

Fuente: https://actualidad.rt.com/