Darío Golía firmó dos convenios con el Procurador Provincial

El intendente municipal de Chacabuco, Darío Golía, viajó a La Plata junto al secretario de Gobierno, Javier Estévez, donde mantuvo una reunión con el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Julio Conte Grand.

Durante el encuentro, que incluyó una mesa de trabajo con sus respectivos equipos, se firmaron dos importantes convenios: uno por un nuevo edificio destinado a la fiscalía y otro de colaboración entre el Municipio y la Procuración, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en beneficio de la comunidad.