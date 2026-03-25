Una marcha gigantesca acompañó el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976

Cientos de miles de personas construyeron este martes una movilización increíble que responde a esas provocaciones con una simple frase estampada en carteles, remeras, banderas: “Que digan dónde están”, Dónde están los desaparecidos, dónde están los 300 nietos que faltan. ¿Dónde están?

“Estamos en esta plaza, con los 30 mil como bandera, acompañados por el pueblo para decirle a Milei: la memoria es nuestra herramienta. Y para exigir ¡Que digan dónde están! A 50 años del golpe exigimos que los genocidas y sus cómplices den la información que ocultan. A pesar de los juicios, pruebas y condenas por sus crímenes, siguen sosteniendo el pacto de silencio”, sostuvieron los organismos en el documento, que fue leído por diferentes referentes, como Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo; Taty Almeida y Elia Espen, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Osvaldo Barros de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos; Graciela Lois, de Familiares, y Adolfo Pérez Esquivel, premio Nóbel de la Paz y titular del SerPaJ, entre otros y otras.

Lejos de las provocaciones, las Madres, Abuelas, sobrevivientes y familiares encabezaron este 24 de marzo un acto junto a todos los organismos de derechos humanos frente a la Casa Rosada para recordar este medio siglo del comienzo de la última dictadura cívico-militar.

El documento de este año estuvo centrado en denunciar que el plan económico del gobierno es el mismo que llevó adelante la dictadura, que utilizó el terrorismo de Estado para imponer un nuevo modelo “basado en la valorización financiera del capital, la desindustrialización y la primarización de la economía”.

“Milei impulsa el mismo programa que impusieron las grandes empresas en la dictadura cívico-militar para maximizar sus ganancias y profundizar la dependencia”, sostuvieron y destacaron las contrarreformas como la laboral, previsional, tributaria, que “significan retroceder más de un siglo en derechos logrados con luchas: la jornada de ocho horas, el derecho a una jubilación digna, la salud y la educación públicas” y que “no pueden imponerse sin represión”.

Desaparecidos presentes

Entre la gente suelta y entre las columnas de agrupaciones se podían ver las fotos de los desaparecidos con sus nombres, una de las consignas que los organismos de derechos humanos invitaron a realizar para este año.

“Hoy están presentes en esta plaza y queremos que las nuevas generaciones y toda la sociedad conozcan quiénes eran, cómo pensaban, cómo vivían, qué sueños tenían y por qué luchaban las y los 30.000. Por eso hoy estamos marchando con sus fotos. Porque estamos aquí para recordar a esas generaciones que a mediados del siglo pasado comenzaron a organizarse, para luchar contra quienes, como hoy, querían convertir la Argentina en colonia del imperialismo yanki y europeo”, señaló el documento, firmado por todas las organizaciones, tanto las históricas, entre ellas como Abuelas, Madres, HIJOS, Familiares y APDH, como las que forman parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

Marcha contra el negacionismo de Estado

Como lo hicieron el año pasado, los organismos cuestionaron que desde el gobierno nacional defiendan el accionar de la última dictadura y nieguen sus crímenes: “Hoy hay un gobierno que no sólo es negacionista, sino que reivindica el terrorismo de Estado y el genocidio. Por eso desmantela las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y desfinancia los espacios de memoria que funcionan en los lugares donde hubo centros clandestinos, incumplen la obligación del Estado de garantizar las reparaciones históricas y pago de pensiones para las y los ex presos políticos, exiliados, hijos y sobrevivientes que reciben pensiones mínimas y no tienen obra social”, criticaron.

Advirtieron que el desmantelamiento también afecta a la búsqueda de los nietos apropiados, ya que “el Banco Nacional de Datos Genéticos ha visto intervenida su estructura y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad reducido a la mitad su planta de trabajadores”. “Llevamos 140 casos resueltos. Todavía buscamos a casi 300 hombres y mujeres con su identidad cambiada, que legan en sus hijos e hijas, sin saberlo, el silencio sobre la desaparición de sus padres y madres. Necesitamos de las instituciones públicas, del acompañamiento de la sociedad, del ejercicio de memoria, de quiebre de los pactos de silencio para seguir encontrando a los hijos e hijas de quienes lucharon por un país más justo”, sostuvieron y llamaron a acercarse a quienes tienen dudas o información sobre posibles hijos o hijas de personas desaparecidas.

“Mientras los sobrevivientes siguen contando el terror en los juicios, cada vez hay menos genocidas en la cárcel común: entre los investigados y condenados, hay 504 detenidos, de los cuales más del 80 por ciento de los detenidos tiene el beneficio del arresto domiciliario y 61 están en la cárcel VIP de Campo de Mayo. Hay sólo 18 en cárcel común y 1582 investigados permanecen en libertad», destacaron.

Como el año pasado, los organismos rechazaron la represión a la protesta y el ataque al derecho de huelga y pidieron la “derogación del inconstitucional protocolo anti protestas de Bullrich” y de la ley de baja de la edad de punibilidad. Reclamaron además la libertad de Cristina Fernández de Kirchner, de Milagro Sala, Facundo Jones Huala, Milton Tolomeo, Daniel Vera y “a todas las presas y los presos políticos”.

Cerca de las 18, a pedido de Taty Almeida, se levantaron en el aire las fotos de los desaparecidos y desaparecidas, una de las postales de la fecha. “En este momento miran hacia la casa de gobierno, a ese Poder del Estado que no los busca, mientras los niega”, señaló.

Con una Plaza de Mayo que desbordaba hacia las avenida y diagonales hasta donde alcanza la vista, desde el escenario, con las Madres y Abuelas, y desde la calle, cientos de miles se unieron en un grito que, a más de cuatro décadas de la recuperación democrática, eriza la piel: “¡30.000 detenidos-desaparecidos, presentes! ¡Ahora y siempre!”.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/