Automovilismo: Chacabuco estuvo presente en La Plata en diferentes categorías

Este fin de semana hubo actividad en el circuito Roberto Mouras, de La Plata, con distintas categorías que fiscaliza la ACTC. Allí estuvieron pilotos y equipos de Chacabuco.

En la Copa Bora 1.8, Jorge Alejo Purita obtuvo una gran victoria. Fue la tecera consecutiva en tres fechas disputadas, por lo que se afirma en el primer puesto del campeonato con muchos puntos de diferencia. En los entrenamientos del día viernes, y en las pruebas de clasificación del sábado, Alejo y su padre Jorge hicieron el 1-2 respectivamente, separados por 18 milésimas. El domingo se corrió la final a 12 vueltas, con 17 pilotos en la pista, y Alejo, largando desde el primer lugar, ganó de punta a punta sin ningún margen de dudas. En tanto, Jorge llegó en el cuarto lugar. La próxima fecha de esta categoría se correrá el 5 de abril, en escenario que aún se debe confirmar.

En el circuito platense también estuvo el EZEB Team, que dirije el chacabuquense Ezequiel Burani. Participó en el TC Pickup con dos camionetas Toyota Hilux conducidas por Juan José Ebarlín y Hernán Palazzo. En la clasificación Palazzo llegó segundo y Ebarlin tercero; los dos mostrando un muy buen rendimiento detrás de la Ford Ranger de Otto Fritzler, que fue el poleman. El domingo hubo dos series a cinco giros; en la primera ganó Fritzler y Palazzo se quedó con la segunda. En tanto, Ebarlin llegó tercero en la primera. Más tarde se corrió la final y en los primeros giros se encontraban los pilotos del EZEB Team en los primeros lugares, pero luego Palazzo tuvo que desertar de la prueba por problemas en su camioneta y Ebarlin sufrió un despiste que lo retrasó y finalmente llegó en el octavo puesto.

Por su parte, el Trotta Racing Team participó en el TC Pista Pickup con una camioneta Ford Ranger que tiene como piloto a Álvaro Oroza, un joven juninense quien no pudo redondear una buena actuación, pero de todos modos sumó algunos puntos arribando en el séptimo lugar.

La próxima fecha del campeonato de las camionetas será el 25 y 26 de abril, en escenario a confirmar.

Informe: Javier Galante