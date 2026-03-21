Publicacipon Solicitada. Movilización 24M: Son 30.000, fue genocidio

Convocamos a la plaza San Martín el 24/3 a las 18:30hs a 50 años del Golpe Genocida Cívico Militar.

Frente a la reinvidicación de la dictadura decimos de Milei decimos: ¡Son 30.000 y fue Genocidio! Apertura de todos los archivos y que digan dónde están todos nuestros desaparecidos, incluido Julio López. Reclamar a la CGT y demás Centrales un plan de lucha en serio, repudiar la complicidades con el gobierno para aprobar la ley laboral y otras leyes nefastas para el pueblo trabajador, la entrega de los bienes comunes. Unificar todas las luchas en curso: FATE, Garraham, Discapacidad, Docentes y Universidades y otras. Repudiar al Estado sionista de Israel por el genocidio en Palestina y al intervencionismo de EE.UU y su guerra en medio oriente.

Seamos miles en las calles contra el genocidio y contra el régimen corrupto de ajuste y saqueo de Milei.

¡SON 30.000! FUE GENOCIDIO

DENUNCIAMOS LOS CRÍMENES DE LA TRIPLE A BAJO EL GOBIERNO DE ISABELITA

NO A LA IMPUNIDAD DE AYER Y DE HOY

ABAJO LA REFORMA LABORAL

SI GANA FATE, GANAMOS TODOS

FUERA MILEI

Movilizate el 24/3 a las 18:30hs a la plaza San Martín

NMas – MST – Partido Obrero – Independientes