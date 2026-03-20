Se sortearon parcelas para beneficiarios del programa “Chacabuco para Todos II”

El intendente municipal, Darío Golía, encabezó este jueves el acto de sorteo de nueve parcelas. Las mismas están destinadas a trabajadores de las cooperativas Frente Chacabuco y Sembrando Igualdad, en el marco del programa “Chacabuco para Todos II”.

La actividad contó con la presencia de la directora de Casa de Tierras, Romina Barbeta, así como de las referentes de las cooperativas, Silvina Sperani y Lucía Canteros.

Durante su discurso, Golía destacó la importancia del acceso a la tierra como un paso fundamental hacia la vivienda propia. En ese sentido, recordó que durante la campaña se comprometieron a trabajar en esta problemática y que, a pesar de las dificultades económicas, continúan avanzando en la regularización de terrenos y futuros procesos de escrituración.

El jefe comunal también remarcó el contexto de recursos limitados y subrayó la necesidad de apelar a la creatividad, la organización y el trabajo constante para sostener estas políticas públicas. Asimismo, agradeció la confianza de los vecinos y reafirmó el compromiso de su gestión.

Por su parte, Barbeta y las representantes de las cooperativas también dirigieron unas palabras, destacando la importancia del trabajo conjunto y el acceso a oportunidades para las familias beneficiarias.