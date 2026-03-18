Se dieron a conocer las identidades de las 12 personas encontradas en La Perla

Los nombres de dooce personas identificadas en La Perla, ex Centro clandestino de detención en la provincia de Córdoba, se dieron a conocer este miércoles al igual de cómo siguen las tareas tanto de búsqueda en el terreno como de análisis de laboratorio.

Los mismos se conocieron durante una conferencia de prensa que se brindó en el Juzgado Federal 3 de Córdoba y de la que participaron el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, familiares, querellas y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). En tanto, por el EAAF participaron Carlos Vullo, director del laboratorio de genética forense y Silvana Turner, a cargo de los trabajos en La Perla.

El hallazgo de los restos y posterior proceso de filiación es el resultado de un trabajo de campo iniciado en 2025 en el sitio denominado “Loma del Torito”, un sector perteneciente a la Guarnición Militar de La Calera, donde funcionó el Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Perla”.

Hasta el momento eran seis los secuestrados, torturados y desaparecidos de la última dictadura militar en la Argentina que fueron identificados en La Perla durante los trabajos de recuperación se lograron tras un trabajo de EAAF y este miércoles se dieron a conocer los nombres de los restantes y todos los identificados son:

Carlos Alberto D´Ambra Villares

José Nicolás Brizuela

Raúl Oscar Ceballos Canton

Mario Alberto Nivoli Gauchat

Alejandro Monjeau López

Ramiro Sergio Bustillo Rubio

Adriana Carranza Gamberale

Cecilia Carranza Gamberale

Oscar Omar Reyes de Paniconi

Eduardo Valverde Suárez

Sergio Julio Tissera Pizzi

Elsa Mónica O´Kelly Pardo

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/