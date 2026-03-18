El Municipio de Chacabuco propone una capacitación en Cooperativismo Joven

Este miércoles, en conferencia de presnsa, fue presentada la Capacitación de Cooperativismo Joven, impulsada a través de la Secretaría de Gestión Territorial y Capacitación Municipal de Chacabuco.

La misma comenzará el lunes 6 de abril, se extenderá hasta el lunes 1° de junio, y se cursará los días lunes y jueves, de 19:00 a 21:00. La cursada será presencial, en el Centro Joven (Falucho 202) y está destinada a jóvenes de entre 17 y 35 años.

La inscripción puede realizarse a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1-621QmQISvHpVeBO73-LWu0yIFm2Xp9uBuUwgmlEQ2r0tg/viewform

En la oportunidad, el Intendente Municipal, Darío Golía, manifesstó: “Sabemos la necesidad que tenemos hoy de inserción laboral, de desarrollo productivo, y el cooperativismo para nosotros es una herramienta fundamental para formar”.

Estuvieron presentes en la conferencia, junto al jefe comunal, la Secretaria de Gestión Territorial y Capacitación, Karina Geloso; el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Tomás Domínguez; el Director de Juventud, Mariano Riva; la Directora de Cooperativismo, Susana De Antoni; los Coordinadores del Programa Envión, Esteban Godoy y Laura Conde; y el encargado de Planificación y Digitalización de la Secretaría de Gestión Territorial, Agustín Nicolini.