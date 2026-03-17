Paro universitario: los datos de la crisis de financiación de la Educación

Respecto al paro universitario, Emiliano Cagnacci indicó a InfoGremiales: «LLevamos un 40 % de pérdida salarial, retraso en la inversión presupuestaria para los hospitales universitarios; solo considerando los presupuestos de este año y el pasado el acumulado del retraso es del 30 %». Y Completa: «Necesitamos un llamado urgente para discutir paritarias ya que el último llamado formal data de 2024″. Y cierra: Uno puede entender no poder tener un punto medio de acuerdo, pero lo que no es entendible es no sentarse a dialogar para escuchar a las partes».

El PJ también se suma a la difusión de datos

Para dimensionar que la crisis abarca todos los pliegues del sector, la Secretaría de Educación, Ciencia y Técnica del PJ Nacional a cargo de Alejandra López está realizando un termómetro de la situación docente.

Según datos a los que accedió InfoGremiales, el Sueldo de Maestra de Grado (SMDG) que es de $500.000 y es el mismo piso de referencia que la garantía salarial universitaria docente lleva más de 12 meses sin actualización. En ese lapso, la inflación acumulada supera el 30 %. Si se considera el alquiler de un monoambiente en el AMBA ($500.000) se agota el salario completo.

«Es el indicador más elocuente de la crisis salarial docente: el piso que rige para todo el sistema educativo del país, incluyendo universidades, no alcanza para pagar la vivienda, y eso es antes de contemplar alimentación, salud, transporte o cualquier otro gasto», explican desde la usina donde parten los datos, que es la Secretaría de Educación, Ciencia y Técnica del PJ Nacional.

Con todo resumen que la pérdida del salario docente es del 34 %. Estos números que forman parte del trabajo serán presentados a las autoridades del sector.

Amplían: «si la Maestra de Grado en CABA cobra por Jornada Simple, 900.584 pesos y la Canasta Básica Total para una Maestra de grado soltera arranca en $1.528.926, tenemos un faltante de 628.342 para cubrir su propia canasta». Es decir que gana apenas el 59 % de lo que necesita; pero si conforma un hogar de tres personas, el salario cubre solo el 30 % de lo que necesita; mientras que, con cuatro integrantes, cubre menos del 26 %.

Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/