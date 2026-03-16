16 de Marzo de 1812. El General José Francisco de San Martín crea el Cuerpo de Granaderos a caballo

El Regimiento de Granaderos a Caballo fue creado el 16 de marzo de 1812 por iniciativa del general José de San Martín, quien había regresado al Río de la Plata con la firme decisión de organizar una fuerza militar disciplinada y preparada para luchar por la independencia.

San Martín concibió esta unidad como un cuerpo de élite, formado bajo estrictos valores de honor, disciplina y patriotismo. Los granaderos se destacaron rápidamente por su valentía y preparación, protagonizando algunas de las páginas más importantes de la historia nacional, entre ellas el Combate de San Lorenzo, su bautismo de fuego en 1813.

Más de dos siglos después de su creación, el Regimiento de Granaderos a Caballo continúa siendo uno de los cuerpos militares más emblemáticos de la Argentina. Actualmente cumple funciones protocolares y de custodia presidencial, pero su valor trasciende lo militar: representa la memoria de la lucha por la libertad y los ideales fundacionales del país.

Su uniforme histórico, sus tradiciones y su presencia en actos oficiales mantienen vivo el legado sanmartiniano y refuerzan el vínculo entre el pasado y el presente de la nación.