El papa León XIV pidió un cese a las hostilidades en Oriente Medio

El pontífice expresó que hablaba «en nombre de los cristianos de Oriente Medio y de todas las personas de buena voluntad». «Me dirijo a los responsables de este conflicto: ¡cesen las hostilidades! ¡Que se reanuden los caminos del diálogo! La violencia nunca podrá llevar a la justicia, la estabilidad y la paz que los pueblos esperan», afirmó.

A principios de mes, León XIV ya había pedido que evitaran una «espiral de violencia» por la situación en torno a Irán. En ese momento, advirtió: «La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas mutuas ni con armas que siembran destrucción, dolor y muerte, sino solo mediante un diálogo razonable, auténtico y responsable».

Además, apeló a que «la diplomacia recupere su papel y se promueva el bien de los pueblos que anhelan una coexistencia pacífica fundada en la justicia». «Y sigamos orando por la paz», concluyó en aquel mensaje.

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