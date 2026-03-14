Líder de Hezbolá afirma que el grupo está listo para una guerra prolongada

Naim Qassem afirmó que el grupo militarizado chiita está listo para una guerra prolongada y sostuvo que «no hay solución salvo la resistencia», reportan medios iraníes.

Qassem acusó a EE.UU. e Israel de recurrir a una destrucción «horrible» y «muy peligrosa» de viviendas. También afirmó que han desplazó a la población de ciudades enteras en el Líbano con el argumento de «combatir a la resistencia», mientras que «en realidad destruyen la vida».

Además, aseguró que el enemigo «carece ahora de capacidad» para alcanzar sus objetivos. «Nos hemos preparado para un enfrentamiento largo, y en el campo de batalla se sorprenderán», advirtió. «El enemigo verá nuestra fuerza, sus amenazas no nos asustan», añadió.

Esta semana, Hezbolá anunció formalmente el inicio de la operación ‘Tormenta Decisiva’ contra el Estado de Israel. Desde entonces, el grupo militarizado ha lanzado en conjunto con Irán varios ataques contra la nación hebrea.

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