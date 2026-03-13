Google Maps estrena un nuevo modo para que sea imposible perderse

Google Maps presenta una navegación en 3D que marca un punto clave para que los usuarios logren una mejor forma de orientarse mientras utilizan la aplicación. Con esto, Maps da un salto al presentar una experiencia visual completamente renovada, transformando la clásica vista plana en una representación tridimensional.

Navegación inmersiva convierte la interfaz en algo distinto. El mapa, que siempre dio las rutas en dos dimensiones, ahora mostrará edificios, puentes, túneles y detalles del entorno que rodea a las calles en 3D.

Esta modificación llevada a cabo por Maps elimina fallas clásicas de los GPS, como salidas poco claras o intersecciones confusas.

Las salidas de autopistas ya no se ven como una línea gris para intuir, sino trayectorias que indican el momento preciso para desviarse.

Además, a partir de ahora, la tradicional flecha de color azul que marcaba la posición desaparece y es reemplazada por una representación más realista y contextual del auto o peatón.

Google Maps permite una previsualización del destino mediante imágenes de Street View para que el usuario logre identificar el destino y comprobar en qué lado de la calle se encuentra y dónde estacionar.

La navegación inmersiva ya empezó a desplegarse en Estados Unidos y la empresa confirmó que la expansión se dará de manera progresiva a otras regiones.

Fuente: https://www.cadena3.com/