Desarrollan un dispositivo portátil para diagnosticar hepatitis E en Argentina

Un equipo de científicos del CONICET avanzó en la creación de un dispositivo portátil destinado a la detección de la hepatitis E, una enfermedad emergente en Argentina. Este proyecto se desarrolla en el marco de la Red ViroSensAr, que busca abordar enfermedades infecciosas desatendidas. La tecnología incorpora herramientas de inteligencia artificial para optimizar su funcionamiento.

La hepatitis E, que se transmite principalmente a través del agua contaminada, ha sido subdiagnosticada en el país. La iniciativa, liderada por investigadores del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), busca mejorar la detección y diagnóstico de esta enfermedad, que ha mostrado un aumento en su prevalencia en las últimas décadas.

El dispositivo fue desarrollado en colaboración con Gisens Biotech, una startup especializada en bioelectrónica y nanotecnología. Este avance se basa en un estudio previo que incorporó nanoanticuerpos en circuitos de grafeno, permitiendo una detección más efectiva del virus. Los nanoanticuerpos, derivados de camélidos, son significativamente más pequeños que los anticuerpos convencionales, lo que les permite penetrar mejor en los tejidos.

El investigador Omar Azzaroni, coordinador de ViroSensAr, explicó que el trabajo en conjunto de distintos grupos resultó en un interés particular por la hepatitis E. La plataforma también incluye al Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE) y al Instituto Superior de Investigaciones Biológicas (INSIBIO).

El nuevo dispositivo no solo permite un diagnóstico más rápido, sino que también integra machine learning para mejorar la precisión de las pruebas. Según el investigador Esteban Piccinini, la sensibilidad y especificidad del test mejoraron notablemente, acercándose al 100 %. Esta mejora se debe a la implementación de un algoritmo desarrollado por Gisens Biotech, que optimiza el funcionamiento de los nanoanticuerpos.

La hepatitis E, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha registrado casi 20 millones de casos de hepatitis E aguda en los últimos años. Aunque Argentina es considerada un país de baja endemia, se han reportado casos en las regiones centro y norte, y se estima que muchos permanecen sin diagnosticar.

El diagnóstico tradicional requiere pruebas específicas que buscan anticuerpos contra el virus. El nuevo dispositivo simplificará el proceso, permitiendo realizar pruebas con sangre capilar en lugar de venosa, lo que facilitará el diagnóstico en áreas rurales donde el acceso a servicios de salud es limitado. Además, proporcionará información cuantitativa sobre la concentración de antígenos en sangre, lo que es crucial para el manejo de pacientes con hepatitis E.

Este desarrollo representa un avance significativo en la lucha contra la hepatitis E en Argentina, mejorando la capacidad de diagnóstico y tratamiento para una enfermedad que afecta a la salud pública.

Fuente: https://www.cadena3.com/