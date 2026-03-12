Se incorporaron 12 contenedores al servicio de recolección de residuos de Cachacbuco

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, presentó este jueves un lote de nuevos contenedores que serán colocados próximamente en distintos puntos de la ciudad.

El jefe comunal explicó que la incorporación de estos elementos surge a partir de las propuestas realizadas por los vecinos en las asambleas barriales del Presupuesto Participativo, en sus ediciones 2024 y 2025. En ese marco, se fueron priorizando distintas necesidades planteadas por la comunidad, entre ellas la colocación de contenedores, luminarias LED, mejorado de calles y rampas de accesibilidad. En esta oportunidad, el Municipio recibió 12 nuevos contenedores, que serán distribuidos de acuerdo a los 24 pedidos registrados, dando cumplimiento a una primera etapa del programa.

“Mostramos estas incorporaciones porque queremos rendir cuentas de cómo se utilizan los recursos municipales y en qué se invierte el dinero que aporta el contribuyente”, manifestó Golía, y detalló que cada contenedor tiene un valor aproximado de 500 mil pesos, lo que representa una inversión importante destinada a fortalecer los servicios públicos de la ciudad. En ese sentido, informó que el Municipio ya tiene en marcha una licitación para la adquisición de 50 contenedores más, que se incorporarán en los próximos meses.

Por otra parte, el Intendente señaló la necesidad de sumar un nuevo camión compactador para mejorar el servicio de recolección de residuos. En ese sentido, adelantó que durante el transcurso de este año el Ejecutivo enviará al Honorable Concejo Deliberante un proyecto para autorizar un leasing, modalidad de crédito que permitirá avanzar con la compra de un camión con mayor tecnología.

Durante la presentación también hicieron uso de la palabra el Secretario General, Gustavo Masci; la Directora de Presupuesto Participativo, Gloria Nievas; y el Subsecretario de Servicios Públicos, Raúl Sosa.