Fútbol de Chacabuco: Con el triunfo de River Plate se completó la tercera fecha. Argentino lidera

Este miércoles por la noche se terminó de disputar la tercera fecha del torneo Apertura de Primera división Copa Mauricio Paz que organiza la Liga Deportiva de Chacabuco.

Resultados:

El día lunes, con el arbitraje fue de Juan Carlos del Fueyo. Argentino le ganó 1 a 0 a Rivadavia. El único gol del partido lo consiguió Dante Gatti Prandi.

El martes se jugaron dos partidos: San Martín goleó a San Miguel 4 a 0, en el estadio Isidro Toto Ranale, con tres goles de Gustavo Lattesa, el jugador de Chivilcoy, y uno de Tomás Fernández. El árbitro fue Luciano Echegaray. En cancha de Huracán, en el partido con más goles de la fecha, Racing como visitante le ganó 3 a 2 al Globito. Richard Murillo, Federico Nani y Enzo Boiserene -que marcó un gol olímpico- convirtieron los tres tantos académicos, mientras que Maximiliano Domínguez hizo los dos goles del equipo local.

La fecha se cerró este miércoles, en el estadio Elio Muhape del club River Plate, donde el Millonario le ganó 2 a 0 a Peña la 12. Tiago Salgado y Brian Figueroa anotaron los goles del equipo de Juan Tesón. El árbitro fue Federico De Lucca. E

Las posiciones:

Argentino 6; San Martín, 9 de julio, River y Rivadavia 4; San Miguel, Peña la 12 y Racing Club 3; Huracán 0.

La próxima fecha tiene programado estos partidos: el día sábado, a las 17:30, Huracán recibirá 9 de julio; el domingo, a las 19:00, San Martín jugará con River Plate; el lunes, a las 21:00, Peña la 12 enfrentará a Racing; y el día martes, a las 21:00, Rivadavia jugará contra San Miguel. Quedará libre el puntero, Argentino.

Informe: Javier Galante