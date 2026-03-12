El Municipio de Mar del Plata asegura que esta fue la peor temporada desde la pandemia

Según datos sistematizados por el municipio de General Pueyrredón, el turismo cayó un 3,7 % interanual durante la última temporada en Mar del Plata, constituyendo lo que fue el peor verano desde la pandemia de Covid-19.

El Emturyc (Ente Municipal de Turismo y Cultura) informó que entre el 1º de diciembre y el 28 de febrero hubo 3.141.427 arribos, por debajo de los 3.263.727 de la temporada 2024/2025. Asimismo, la ocupación promedio global de este verano fue magra, apenas del 50,7%.

En detalle, en diciembre, la ciudad recibió 805.811 visitantes, lo que marcó un descenso interanual del 2,1%. En enero llegaron 1.280.524, un 7,1% menos que la temporada anterior. En febrero, la caída fue menos pronunciada gracias a los feriados del Carnaval, y los veraneantes que llegaron a La Feliz fueron 1.055.137, 0,7% con el registro 2024/2025.

Además, estos guarismos muestran que la ciudad tuvo, en materia de visitantes, los peores registros desde el verano 2020/2021, atravesado por la pandemia. En aquel entonces, se habían registrado 2.231.660 arribos.

En materia de estadía, entre los tipos de alojamientos más utilizados este verano, sobresalieron vivienda propia (41,3%), vivienda alquilada (32,6%), hotelería (25,9%) y otros (0,2%).

En relación al transporte, la opción más elegida fue el vehículo propio (81,4%), seguido por ómnibus (13,8%), ferrocarril (3,4%), y avión (1,5%).

Este dato grafica que el volumen más importante de turismo que llega a Mar del Plata es de cercanía, ya que el 60% de sus visitantes se divide en oriundos del Gran Buenos Aires (GBA) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), de acuerdo al informe.

En cuanto al perfil etario que visita la ciudad es mayoritariamente de edad mediana – entre 41 y 60 años – , con una base sólida de turismo joven adulto de 31 a 40 años, y una presencia más reducida de menores de 25 y mayores de 85 años.